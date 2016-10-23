Строительство домов под ключ – идеальный способ сберечь нервы

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Когда люди решают построить дом, обычно они даже приблизительно не представляют сколько хлопот они себе доставят сколько времени потратят.

Это только кажется, что достаточно нанять строителей и дом будет возведен. В реальности все совсем не так уж просто.

Именно поэтому во всем мире столь популярно строительство домов под ключ. И даже если изначально человек относится к этому неоднозначно, стоит только разобраться сколько всего необходимо сделать владельцу будущего дома самостоятельно, как все сомнения пропадают.

Давайте разберемся почему строительство дома под ключ – это отличное решение для любого человека. Ну, во-первых, нужно решить проблему из чего собственно построить дом? Причем, речь идет не только о материале, а еще и о проекте дома, который включает его планировку, архитектуру, планы коммуникаций и что самое неприятное получение разрешений на строительство, оценку ландшафта, проверку глубины залегания грунтовых вод.

Разумеется, владелец может в своих фантазиях прекрасно понимать, как будет выглядеть его дом, но без всего вышеописанного не обойтись. И тут два варианта – либо нанимать ряд специалистов и тратить уйму времени собирая в единую кучу всяческие разрешения и заключения или же второй вариант – приехать в компанию, занимающуюся строительством под ключ, пообщаться единожды с профессионалами своего дела и не тратить больше свои нервы и время.

Конечно же, и в этом случае будут необходимы промежуточные встречи в компании или на объекте, но это скорее отчетные встречи, которые не будут отнимать самого ценного – времени и нервов.

В дальнейшем при работе под ключ, клиенту потребуется утвердить и подписать смету на закупку материалов и выполнение работ по строительству и отделке здания. При этом нет никакой необходимости самостоятельно искать специалистов, делать закупки материалов, нанимать грузовые машины, краны, следить за поставками погрузкой-разгрузкой материалов.

Все эти заботы возьмет на себя компания. Более того клиенту не нужно постоянно мотаться на объект и проверять как работают строители и рабочие, ведь за качество работы отвечает компания и в случае чего она разберется со всеми недочетами и возможными проблемами.

Сотрудники компании проконтролируют каждый этап строительства, предоставят заказчику все отчеты, покажут, что к чему на каждом этапе. Более того, после того как выполнены строительные работы можно заказать внутренние отделочные работы и даже авторский дизайн помещений. Исходя из всего вышесказанного, недооценить услугу строительства домов под ключ просто невозможно.