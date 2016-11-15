Что должно быть в каждом конференц-зале?

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Многие организаторы различных конференций предпочитают устраивать их в специализированных помещениях. В них есть все необходимое для проведения мероприятий любых масштабов.
В принципе, техническое оснащение залов должно полностью соответствовать концепции события, поэтому к вопросу выбора площадки стоит подходить очень ответственно и со знанием дела.
Что нужно знать?
Итак, каждое помещение, предназначенное для проведения конференций, должно быть оборудовано:
- выдвижным проекционным экраном с пультом управления;
- современным проектором;
- мультимедийными розетками для возможности подключения различных внешних устройств;
- многофункциональной конференц-системой;
- трибуной со штатным микрофоном;
- столом оператора с микшерным пультом;
- распределительным щитом, обеспечивающим питание всего оборудования в зале;
- светонепроницаемыми шторами или управляемыми жалюзи на всех окнах;
- удобными штабелируемыми креслами.
Также не помешает провести расчет вместительности площадки с учетом масштаба и концепции мероприятия. Это позволит рассчитать не только необходимую площадь зала, но и мощность используемой техники конкретно под определенное мероприятие.
Сегодня и подобные расчеты, и установка оборудования – это забота специализированных компаний, персонал которых может быстро и качественно подготовить зал для проведения любых конференций. Такой подход к делу позволит не только организовать качественно подготовленное мероприятие, но и сэкономить, если выбранная компания предоставляет услугу аренды оснащения для обустройства конференц-залов.
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