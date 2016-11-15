14 января 2017

Что должно быть в каждом конференц-зале?

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Что должно быть в каждом конференц-зале?
Оборудование для конференц-залов

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Многие организаторы различных конференций предпочитают устраивать их в специализированных помещениях. В них есть все необходимое для проведения мероприятий любых масштабов.

В принципе, техническое оснащение залов должно полностью соответствовать концепции события, поэтому к вопросу выбора площадки стоит подходить очень ответственно и со знанием дела.

Что нужно знать?

Итак, каждое помещение, предназначенное для проведения конференций, должно быть оборудовано:

  • выдвижным проекционным экраном с пультом управления;
  • современным проектором;
  • мультимедийными розетками для возможности подключения различных внешних устройств;
  • многофункциональной конференц-системой;
  • трибуной со штатным микрофоном;
  • столом оператора с микшерным пультом;
  • распределительным щитом, обеспечивающим питание всего оборудования в зале;
  • светонепроницаемыми шторами или управляемыми жалюзи на всех окнах;
  • удобными штабелируемыми креслами.

Также не помешает провести расчет вместительности площадки с учетом масштаба и концепции мероприятия. Это позволит рассчитать не только необходимую площадь зала, но и мощность используемой техники конкретно под определенное мероприятие.

Сегодня и подобные расчеты, и установка оборудования – это забота специализированных компаний, персонал которых может быстро и качественно подготовить зал для проведения любых конференций. Такой подход к делу позволит не только организовать качественно подготовленное мероприятие, но и сэкономить, если выбранная компания предоставляет услугу аренды оснащения для обустройства конференц-залов.

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