Что должно быть в каждом конференц-зале?

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Многие организаторы различных конференций предпочитают устраивать их в специализированных помещениях. В них есть все необходимое для проведения мероприятий любых масштабов.

В принципе, техническое оснащение залов должно полностью соответствовать концепции события, поэтому к вопросу выбора площадки стоит подходить очень ответственно и со знанием дела.

Что нужно знать?

Итак, каждое помещение, предназначенное для проведения конференций, должно быть оборудовано:

выдвижным проекционным экраном с пультом управления;

современным проектором;

мультимедийными розетками для возможности подключения различных внешних устройств;

многофункциональной конференц-системой;

трибуной со штатным микрофоном;

столом оператора с микшерным пультом;

распределительным щитом, обеспечивающим питание всего оборудования в зале;

светонепроницаемыми шторами или управляемыми жалюзи на всех окнах;

удобными штабелируемыми креслами.

Также не помешает провести расчет вместительности площадки с учетом масштаба и концепции мероприятия. Это позволит рассчитать не только необходимую площадь зала, но и мощность используемой техники конкретно под определенное мероприятие.

Сегодня и подобные расчеты, и установка оборудования – это забота специализированных компаний, персонал которых может быстро и качественно подготовить зал для проведения любых конференций. Такой подход к делу позволит не только организовать качественно подготовленное мероприятие, но и сэкономить, если выбранная компания предоставляет услугу аренды оснащения для обустройства конференц-залов.