Почему нам нужен фитнес-тренер?

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Многие фитнес-новички, как правило, думают, что они должны делать самые сложные упражнения как можно дольше, чтобы потерять жир и держать себя в форме.

Они могут даже просто взять чужие слова и, не исследуя их, окунуться в фитнес, о котором они слышали. Не уподобляйтесь им.

Некоторые упражнения могут быть вредными для организма, если сделаны неправильно или тело было попросту не подготовлено для них. Например, неподготовленный человек, выполняя становую тягу со штангой неправильно, может получить травму спины.

А многие новички всегда пытаются начать с очень непростых упражнений, считая их самыми эффективными. Да, они таковыми являются, но подход к ним должен быть очень серьезным. Самые эффективные упражнения для ягодиц: приседания, выпады и становая тяга требуют на начальном этапе присутствие грамотного тренера, который сможет поставить правильную технику выполнения упражнений.

Выполнение этих упражнений перед привыканием к более простым, скорее всего, приведет вас к истощению, и вы не сможете нормально закончить сессию. Нужно быть подготовленным. Они также могут стать причиной серьезных разрывов мышц и оставить ваше тело с нелепой мышечной пропорцией и соотношением сторон.

Эти проблемы могут быть обескураживающими. Многие ушли из-за боли и из-за того, что не смогли осуществить свою амбициозную цель – потерять 30 килограмм, или попросту не знают, как будут заниматься сегодня, завтра или послезавтра. Вот почему нужен тренер по фитнесу.

Фитнес-тренер как учитель, который поможет вам узнать с чего начать, как делать упражнения и к каким целям стремиться в определенные периоды времени. Тренер также позаботится о вашем «домашнем задании», так что вам не позволят пропустить ваши фитнес-упражнения, отложив их, пока вы полностью не забудете о них.

Как фитнес-тренер поможет вам?

Опытный тренер знает, с каких упражнений новички могут начинать, и будет наблюдать, как вы справляетесь с заданными упражнениями и в какой форме вы находитесь. Вам будет предоставлена консультация о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить различные мышцы и определить наилучший способ для потери жира. Физическая активность является основой для поддержания своего веса.

Ваш тренер будет также консультировать вас по пище, которую вы должны будете потреблять, и по сжиганию калорий, приобретенных в соответствии с вашей диетой. Вы должны быть честными с приемом пищи, в противном случае вы, скорее всего, не увидите каких-либо улучшений. Слишком много еды и слишком мало упражнений означает, что потеря веса будет застаиваться. Слишком малое количество еды и слишком много упражнений приведет к истощению и плохой форме вместо усиления мышц. Поэтому желаем вам найти хорошего тренера и заниматься фитнесом с пользой.

По материалам сайта: http://ov-style.ru/