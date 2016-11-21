Утепление деревянных окон в Москве

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Заказывая определённую услугу, каждый житель столицы и Московской области, мечтает об экономии денег, времени и нервов. Он ищет исполнителя, соответствующего этим критериям.

Тот, кто задумал в своём жилище выполнить утепление деревянных окон, обращается в компанию «Окна-Окошки», которая работает по шведской технологии и способна эффективно утеплить дом.

При этом, окна из дерева должны выглядеть эстетично, выполняя основное предназначение – сохранять тепло. К тому же, цены на утепление окон – из разряда приемлемых. Речь идёт об утеплении двух и трехстворчатых окон, деревянных балконных блоков.

Прежде, чем приступить к этой работе, желательно проверить состояние рам. Если же древесина местами прогнила, эти участки нуждаются в восстановлении. В первую очередь проверяется состояние нижних элементов коробки, страдающих от стекания воды со стекол.

Шведское утепление окон выполняется в несколько этапов. Сразу устанавливается устойчивый к перепадам температуры и износостойкий трубчатый уплотнитель (эксплуатируется 15-20 лет). Затем оконный блок герметизируют акрилом (если это необходимо), а стекла – силиконовым герметиком. При минимуме затрат удаётся значительно снизить теплопотери и, соответственно, повысить комфортность помещения (это может быть и офис). В нём даже в холода будет тепло и уютно.

Не все знают, что эти затраты быстро окупятся, так как утепление деревянных окон будет способствовать экономии приличных сумм, которые тратились на отопление. Тем более, специалисты компании «Окна-Окошки» владеют специальными профессиональными навыками, в их распоряжении – материалы высокого качества, дорогостоящее оборудование, гарантирующие отличный результат. А ещё – равнение на высокие стандарты, наряду с оперативностью выполнения любых оконных работ. Всё это привлекает к услугам компании.

О её работе благодарные заказчики разместили на сайте положительные отзывы, их стоит просмотреть, чтобы знать – с кем иметь дело. Неплохо изучить также Фотогалерею работ компании, ведь лучше всё увидеть воочию. Здесь же можно прочесть интересные материалы об алюминиевых окнах, некоторых проблемах профиля эконом-класса, особенностях «теплого монтажа» окон.

Специалисты компании также занимаются реставрацией деревянных окон, их косметическим ремонтом и заменой стёкол. И станет понятно, что сохранение тепла в офисе или доме для коллектива имеет первостепенное значение, он нацелен, при выполнении любых оконных работ, на качественный результат.