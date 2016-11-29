Все о беременности, родах, детях в едином сообществе Свитмам

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Когда женщина узнает, что она беременна в первое время голову занимают эмоции, эйфория, какие-то мечты о том, как изменится жизнь. У многих может случиться и период принятия факта, что в жизни все изменится и уже не будет по-прежнему.

Но чем дальше течет время, чем больше срок беременности, тем больше вопросов возникает у беременной. К сожалению, в женской консультации не ответят на все, да и звонить туда каждый раз как возникает какой-то мелкий вопрос не станешь.

И тогда на помощь приходит литература и интернет. Но следует хорошо понимать, что в интернете далеко не вся информация правдивая, да и любую информацию нужно воспринимать лишь ознакомительно, а уж дальше советоваться с врачом.

Если же речь не о медицинских вопросах, то порой очень хочется узнать мнение других женщин, которые пользовались теми или иными вещами или оказывались в похожих ситуациях. Конечно же любая беременная женщина не первая и не последняя у кого возникают вопросы, а потому в интернете можно найти целые сообщества или сайты, посвященные беременности, родам, воспитанию детей.

Конечно же хочется подобрать самое популярное, посещаемое и адекватное сообщество о беременности, родах, детях, которое собрало бы на своих страницах массу посетительниц и огромный проверенный ними опыт.

Таким удобным сообществом однозначно является Свитмам http://svitmam.ua/ На страничках данного ресурса объединена самая популярная информация, которая заинтересует абсолютно любую беременную женщину или маму.

На сайте Svitmam.ua очень удобная навигация, благодаря которой каждый посетитель легко найдет все что нужно. Для беременных есть календарь беременности по неделям. Достаточно выбрать неделю течения беременности и сайт выдаст облако со статьями, написанными опираясь на самые часто задаваемые вопросы.

Тут же легко прочесть о комментарии других женщин, которые находятся на таких же сроках. Что бывает очень полезно, поскольку такие комментарии порой бывают отличной моральной поддержкой, а не только советом.

Есть раздел о родах, а также о росте ребенка по месяцам. Ведь именно в первые месяцы жизни у мам возникает больше всего вопросов, особенно если речь идет о первом ребенке. Ну и конечно же, сайт Світмам собрал в себе самые популярные обсуждения, сообщества, дневники мам, которые могут стать не только полезным опытом, но и бесценной поддержкой, которая порой очень нужна мамам, особенно поначалу.

Ни для кого не секрет, что у рожениц случаются депрессии, стрессы и потому поддержка, даже виртуальная бывает очень полезна. Свитмам – идеальное сообщество для мам и о них.