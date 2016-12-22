Парламент Италии утвердил заем для банков в размере €20 млрд

Верхняя палата итальянского парламента в среду утвердила запрос правительства на предоставление займа для поддержки банковского сектора. Его сумма составит 20 миллиардов евро.

Буквально за несколько минут до этого нижняя палата одобрила наращивание госдолга страны, чтобы покрыть расходы на предстоящую интервенцию.

Как предполагается, в первую очередь помощь будет выделена третьему по величине банку Италии Monte dei Paschi di Siena. Уже к концу месяца он должен избавиться от огромного объёма «плохих» долгов и привлечь 5 миллиардов евро, чтобы остаться на плаву.

20 миллиардов евро – это более 1% ВВП Италии.

Ранее, ещё до голосования в парламенте, по этому вопросу высказался министр финансов Италии.

[Пьер Карло Падоан, министр финансов Италии]:

«Деньги, которые будут выделены на эту операцию, окажут влияние на госдолг. Но это нужно рассматривать как единоразовую временную меру, она не должна повлиять на структурные изменения».

Monte dei Paschi di Siena может получить поддержку правительства уже на этой неделе в случае, если не сможет привлечь средства из частных источников.

Предполагается, что этот банк может вызвать кризис в Италии. А это в свою очередь создаст финансовые проблемы в масштабах всей Европы. В затруднительном положении находятся и другие финансовые учреждения страны. Общий объём «плохих» долгов составляет 360 миллиардов евро.