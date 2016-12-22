ЕС ужесточит контроль, чтобы остановить финансирование терроризма

Европейская комиссия в среду предложила усилить контроль за ввозом наличных денег и драгоценных металлов на территорию ЕС. Предложение поступило вслед за атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, когда фура въехала в толпу отдыхающих, убив 12 человек. Эта мера станет частью плана действий ЕС по перекрытию путей финансирования терроризма на континенте.

Предлагается проверять подозрительных лиц, даже если они ввозят меньше разрешённого лимита в 10 тысяч евро. Кроме того, таможни должны будут тщательнее проверять валюту и платёжные карты, которые пересылают в Европу по почте. Кроме того, уполномоченные органы смогут изымать деньги и драгоценные металлы у людей, вызывающих подозрение.

[Вера Йоурова, еврокомиссар по вопросам юстиции]:

«Благодаря новым правилам, которые мы предложили сегодня, банковские счета подозреваемых — например, радикально настроенных людей, людей, которые готовят теракты в любой из стран-членов, — будут заморожены в течение максимум 48 часов. Это огромный шаг вперёд в эффективном правовом сотрудничестве».

Европейские чиновники говорят, что некоторые из недавних атак в Европе были осуществлены при ограниченном финансировании, которое в некоторых случаях поступало в ЕС от преступных группировок.

Еврокомиссия предлагает ввести общие правила замораживания путей финансирования террористов и изъятия средств даже у тех, кто лишь связан с преступниками.

Силы правопорядка блока получат доступ к новой информационной системе.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по вопросам миграции]:

«Мы предлагаем создать обязательную Шенгенскую информационную систему для случаев, связанных с терроризмом, а также — в отношении людей, находящихся в розыске. Это позволит эффективно ограничивать въезд граждан третьих стран на внешних границах».

Чтобы новые предложения стали законом, их необходимо утвердить на национальных уровнях, а также в Европарламенте.