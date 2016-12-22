Ирак: гумпомощь для Мосула и тушение нефтескважин

Сотни жителей районов Мосула, освобожденных от ИГИЛ, пришли на окраину города за гуманитарной помощью. Контрольно-пропускной пункт в районе Кокджали – первый на выезде из Мосула, находится под контролем контртеррористических служб и местной полиции.

[Хамед Ибрахим Бин Карам, сотрудник Красного Полумесяца ОАЭ]:

«Сегодня мы доставили 1000 комплектов с питательными продуктами, а также воду для 1000 семей из Мосула. Из-за ситуации с безопасностью нам сложно попасть в сам Мосул, но мы приехали на окраину и попросили жителей прийти сюда».

Впрочем, некоторые жалуются, что им ничего не досталось.

[жительница Мосула]:

«У нас нет бензина. Клянусь, ничего нет. Всё достают через связи, и мы ничего не получили. Я здесь с утра, но ничего не получила. Всё забирают те, у кого есть связи».

Исламисты захватили Мосул 2,5 года назад. В октябре армия Ирака при поддержке коалиции стран начала наступление на город. Иракские силовики сообщают, что к настоящему времени заняли большую территорию восточного Мосула.

В то же время из города продолжают бежать мирные жители. По данным Международной организации по миграции, Мосул покинуло уже около 100 тысяч человек.

А это Кайяра приблизительно в 55 километрах от Мосула. Здесь другая проблема. Пожарные и нефтяники пытаются потушить нефтескважины. Их подожгли боевики «Исламского государства», когда бежали из этого региона пару месяцев назад.

Из 18 пока удалось потушить семь.

[Айяд Кхалаф, инженер на нефтекомбинате]:

«Пожар на нефтяной скважине не похож ни на какой другой. Как только он превращается в неконтролируемую вспышку – это уже сила природы. Сложно обуздать природу, это не обычный пожар».

Пока эта местность находилась под контролем боевиков, они ежедневно поставляли не менее 50 автоцистерн нефти в соседнюю Сирию. Террористы продавали сырьё с примерно 60 нефтескважин, получая средства на финансирование своей деятельности. Потеря Кайяры стала для них ощутимым ударом.