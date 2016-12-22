Глухие дети «услышали» музыку через свет и вибрацию

[Лучо Кекесана, музыкант]:
«Язык музыки, естественный для нас, нужно было расшифровать простым способом, чтобы дети поняли его и в первый раз в жизни послушали рождественские песни».
Под каждым стулом специалисты установили динамики, через которые идёт вибрация во время исполнения мелодий. При этом мигает свет ламп в такт музыке.
И, похоже, детям удалось уловить мотив праздничных песен. По крайней мере, аплодисменты музыканты заслужили.
[Мануэла Валентин, координатор Ассоциации глухих в Лиме]:
«Эта вибрация вызывает желание танцевать. Нам понравилось».
Лучо Кекесана – музыкант-самоучка. Он освоил игру на разных инструментах, а также пишет музыку.