22 декабря 2016

Белый медведь в зоопарке Сингапура отмечает 26-летие

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Белый медведь по кличке Инука живёт в зоопарке Сингапура. 26 декабря ему исполняется 26 лет. Празднования уже начались.

Жара здесь стоит почти круглый год. Чтобы побаловать именинника, единственного белого медведя этого зоопарка, ему подготовили холодное угощение с лососем и говяжьим фаршем. Получился настоящий праздничный торт.

Двигается Инука медленно, ест неторопливо. Это неудивительно, ведь по человеческим меркам ему около 70 лет.

[посетитель зоопарка]:
«Он ел с удовольствием, он очень забавный».

Инука весит 505 килограммов, его длина от носа до хвоста – 2,5 метра. Он родился в Сингапуре, где температура редко опускается ниже 30 градусов по Цельсию.

В его закрытом вольере постоянно работают кондиционеры. Они поддерживают особый микроклимат с температурой воздуха около 12-13 градусов. Есть и открытая площадка с бассейном.

В дикой природе белые медведи живут в среднем 15-18 лет. В неволе могут доживать до 30. Однако Инуке отметить 30-летие вряд ли удастся. У него артрит и проблемы с зубами.

[Чен Вэн-Хаур, представитель Wildlife Reserves Singapore]:
«Есть вероятность, что мы говорим о периоде от нескольких месяцев до года или чуть более».

Сюда больше не планируют завозить белых медведей, ведь для них привычен полярный климат с минусовыми температурами.

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