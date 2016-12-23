Где появился первый в мире вертеп?

Из горной итальянской деревни Греччо открывается вид на так называемую Святую долину. В этой церкви, построенной прямо на скале, показали первое в истории вертепное представление. Случилось это в 1223 году.

Вертеп представлял собой ясли, вокруг которых собрались люди и животные, получившие роли евангельских персонажей. Инициатором представления был католический святой Франциск Ассизский. Он хотел воссоздать рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Помог ему в этом местный вельможа.

[отец Доменико, казначей церкви Греччо]:

«Отец Франциск просит Иоанна из Велиты подготовить осла, быка, на камень настелить соломы. Некоторые записи говорят о том, что ребёнка сделали из тряпок».

Сегодня город бережно хранит память о святом Франциске. Здесь есть музей вертепа, где представлены разные вариации этого атрибута Рождества, созданные в разный период и в разных странах.

А в нескольких сотнях метров от музея расположен старый район. Здесь на стенах изображены главные события из жизни Франциска в этой деревне.

В Рождественский период вертепы здесь оживают. Роли всех персонажей исполняют не куклы, а живые люди.

[Антонио Розати, мэр Греччо]:

«Вертеп в Греччо отличается от всех остальных, поскольку он первый. Это вертеп без святого Иосифа и Девы Марии, поскольку в нём были задействованы люди, которые жили в Греччо и в долине Риети в 1223 году».

При этом местные монахи-францисканцы каждый год представляют новые вертепы.