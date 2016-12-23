23 декабря 2016

В Австралии пресекли крупные теракты в центре Мельбурна

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В Австралии пресекли крупные теракты. В ходе рейдов на севере Мельбурна было задержано семь человек – шестеро мужчин и одна женщина. Двоих позже отпустили, пятерым предъявят обвинения. Предполагается, что они планировали осуществить взрывы в этом втором по величине австралийском городе на Рождество.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:
«Раскрыт заговор, целью которого было активизировать самодельные взрывные устройства в центре Мельбурна и в районе площади Федерации приблизительно в день Рождества. Это один из самых масштабных террористических планов, которые нам удалось пресечь в последние несколько лет».

[Грэхэм Эштон, главный комиссар полиции штата Виктория]:
«Расследование длилось несколько недель. Полиция Виктории и разведслужбы следили за этими людьми какой-то период времени».

Как сообщают в полиции, помимо площади, террористы планировали нападения на главный вокзал и собор Святого Павла.

[Эндрю Колвин, комиссар федеральной полиции Австралии]:
«Мы пресекли то, что назвали бы неминуемой террористической атакой в Мельбурне. Мы считаем, что полностью ликвидировали эту угрозу».

Все задержанные – молодые люди возрастом около 20 лет. Один из них – австралиец египетского происхождения. Как сообщается, они были вдохновлены группировкой «Исламское государство», запрещённой в России и других странах.

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