Отравление «Боярышником» в Иркутске унесло уже 74 жизни

Число погибших в результате отравления косметическим спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске возросло до 74. Общее число пострадавших – 122 человека. В больнице остаются 30. Девять пациентов выписаны после улучшения состояния здоровья, ещё восемь покинули медучреждение, отказавшись от помощи.

Массовое отравление произошло в Иркутске в прошлые выходные. Пострадавшие употребляли косметическое средство, на этикетке которого было написано, что оно содержит этиловый спирт. Однако, как показала медицинская экспертиза, в состав «Боярышника» входил метанол.

[Галина Синькова, замминистра здравоохранения Иркутской области]:

«Проведены полностью химико-токсикологические исследования у 33 человек, и у всех у них обнаружен метиловый спирт. То есть причиной смерти непосредственно явилось отравление метиловым спиртом».

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прошли обыски на тысячах торговых предприятий, в том числе в ларьках и павильонах. Полиция изъяла более 6500 литров алкогольной продукции, которую реализовывали с нарушениями правил торговли. В рамках следствия задержаны 12 подозреваемых – индивидуальные предприниматели, а также их работники. Они только продавали токсичное средство. При этом его производители пока не задержаны.

По данным правоохранителей, спиртосодержащее средство «Боярышник» продавали в Иркутске в течение длительного времени. Ранее случаев отравления этим средством зарегистрировано не было. Однако последняя партия оказалась смертельно опасной, поскольку вместо этанола в средство добавили метиловый спирт. По вкусу и запаху он не отличается от этилового спирта, но при этом очень ядовит.