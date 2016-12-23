Десять жителей Мадрида выиграли по 400 000 евро в лотерею

Десять счастливчиков в Мадриде стали одними из обладателей El Gordo – первого приза испанской рождественской лотереи. Их билеты с серийным номером 66513 выиграли все вместе четыре миллиона евро. Таким образом, каждому достанется по 400 тысяч евро.

Хавьер – владелец бара и один из десяти мадридских победителей. Неожиданную радость уже делит с друзьями.

[Хавьер, обладатель приза El Gordo]:

«Благодаря этому выигрышу я смогу сделать много хорошего: помогу жене и её семье в Эквадоре, помогу брату, сестре и матери, ну и самому себе тоже».

Внушительный приз вызывает у выигравших счастливые улыбки и бурю эмоций.

[Хуана, обладательница приза El Gordo]:

«Я так счастлива, я не ожидала. Таких выигрышей у нас никогда не было. Муж много раз покупал билеты, но ему никогда не везло, а сегодня мы выиграли».

Испанская рождественская лотерея – одна из старейших в мире. Её проводят уже более 200 лет подряд. В этом году призовой фонд составил два миллиарда 310 миллионов евро. Из них 660 миллионов приходятся на главный приз El Gordo, что дословно означает «толстяк». Количество выигрышных билетов в этой категории превышает 160. За каждый из них выплатят по 4 миллиона евро.

Один билет испанской лотереи стоит 200 евро. Он состоит из десяти десятин. Цена каждой – 20 евро. Часто испанцы объединяются с друзьями, родственниками или соседями, и покупают по нескольку билетов. В случае выигрыша приз делят поровну.

При этом шанс получить El Gordo составляет один к ста тысячам. Тем не менее в прошлом году в рождественской лотерее участвовали более 73% испанцев в возрасте от 18 до 75 лет.