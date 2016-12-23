Пожилых с потерей памяти призывают воспользоваться воображением

[ведущая программы]:

«Джо слышит, как играет группа». [участник программы]:

«И вокруг выступают клоуны».

Эти пожилые люди страдают от потери памяти. Но сейчас, на этом уроке в городе Милуоки, они чувствуют себя вполне комфортно.

В США запустили новую программу. Участники спонтанно сочиняют истории, глядя на фотографию, картину или слушая песню. И их не ограничивают никакие рамки.

[Дон Адлер, директор центра для пожилых людей]:

«В повседневной жизни людей с болезнью Альцгеймера очень много разочарований и трудностей, правильные и неправильные ответы. А в этом процессе нет правильных и неправильных ответов, но есть много смеха».

Автор программы – Энн Бэстинг, профессор в области театрального искусства в Университете Милуоки. Она создаёт постановки о пожилых людях, а также старается всячески им помогать.

[Энн Бэстинг, автор программы]:

«Вместо того чтобы стимулировать их напрягать память, мы предлагаем им воспользоваться воображением. Людям, страдающим от потери памяти, это проще». [Эстелла Кац, участница программы]:

«По-моему, было весело. Кто-то постоянно смеялся».

Такое положительное влияние на состояние сознания пожилых людей уже получило международное признание. У программы есть дипломированные специалисты в 12 странах. Среди них – Япония.

Здесь курс работает с августа. И его пришлось адаптировать к местным культурным особенностям.

[Ёко Хаяси, участница программы]:

«В США это не так напряженно. Там люди ведут себя расслаблено. А здесь не так. Очень важно подружиться с ними перед тем, как начинать курс».

После урока пожилые участники разговорчивы.

[Наоми Хасимото, участница программы]:

«Что меня впечатлило?.. Если сохранять это в голове – одно за другим, то для меня это полезно. Я меняюсь».

Программу также внедряют в домах престарелых. Причём ожидают, что она поможет улучшить взаимоотношения между пожилыми людьми и персоналом.