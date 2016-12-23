Японский император Акихито празднует 83-й день рождения

Более 33 тысяч человек пришли в пятницу к императорскому дворцу в Токио. Японский монарх отмечает 83-й день рождения. Император Акихито вышел к поданным вместе с супругой и остальными членами семьи.

[Акихито, император Японии]:

«Осталось лишь несколько дней до начала Нового года. Я надеюсь, он будет светлым и спокойным. Желаю всем вам здоровья и счастья».

Император также сказал несколько слов жителям префектуры Ниигата, пострадавшим в четверг из-за пожара.

[Акихито, император Японии]:

«Из-за сильного ветра пожар в Ниигате был очень опасным. Надеюсь, те, кто был вынужден эвакуироваться, не заболеют в такую холодную погоду».

За всё время 28-летнего правления императора Акихито его впервые поздравляет с днём рождения такое большое число поданных. Это может быть его последним празднованием на троне. В августе монарх выразил желание отречься от престола. Причина — плохое здоровье.

Японский император не наделён политической властью. Согласно Конституции, он является символом государства и единства народа. В обязанности монарха входит приветствие иностранных гостей, визиты за границу, посещение общественных учреждений, а также регионов, пострадавших от стихийных бедствий.