Кукол в Колумбии чинят в клинике для игрушек

В этой небольшой мастерской на юге колумбийской столицы Дилия Касас дарит игрушкам вторую жизнь. Но пупсов и плюшевых зверей сюда скорее отдают не в ремонт, а — на госпитализацию. Дилия называет это место Национальной клиникой для игрушек. Надев белый халат и вооружившись инструментами, она чинит любимые куклы своих клиентов.

Говорит, помогает оживить не столько сами игрушки, сколько — дорогие воспоминания.

[Дилия Касас, мастер по ремонту игрушек]:

«Люди просят отремонтировать [игрушки], потому что они представляют ценность для семьи, к ним привязаны, и это всегда что-то значит. Например, это подарок отца, которого уже нет в живых. То есть с куклами связаны самые ценные воспоминания людей в целом: и детей, и взрослых».

Дилия Касас — домохозяйка. Основала кукольный госпиталь 40 лет назад. Рассказывает, что муж был против, зато брат поддержал.

У каждого пациента — своя медицинская карта. В них указаны самые разные причины госпитализации: от поломки механизма и выпадения волос до потери глаз, переломов конечностей и лицевых травм.

Большинство «больных» проводят в стационаре по несколько дней. Но некоторым требуется более длительное лечение.

Дилия предлагает игрушкам не только принять ванну и пройти процедуру глубокой чистки — она также оказывает офтальмологические услуги, делает пластические операции и подрабатывает визажистом.

При этом, как правило, под Новый год пациентов больше.

Грасьела отдавала в ремонт своего Санта-Клауса. Надеется, что эта игрушка останется как память о ней.

[Грасьела Серрато, клиентка кукольной мастерской]:

«Кукла отремонтирована, и для меня это большая радость. То есть она будет служить даже после того, как мои дети попрощаются со мной. Они будут хранить эту память».

В среднем услуги по лечению кукол стоят от 6 до 166 долларов.