Лапландия ждёт рекордного числа туристов

Восход над рекой Кемийоки, самой длинной в Финляндии. Зимой температура воздуха здесь может опускаться ниже минус 20 градусов.

Но это не мешает этому месту оставаться популярным туристическим направлением.

Каждый год 62 тысячи местных жителей принимают здесь почти полмиллиона отдыхающих. В основном, иностранцев.

Большинство стремятся попасть сюда – в деревню Санта-Клауса в восьми километрах от Рованиеми, столицы финской Лапландии.

В рождественский сезон приезжают сотни тысяч человек со всего мира, включая такие далёкие страны, как Австралия, Китай, Индия и ОАЭ.

[туристка из Великобритании]:

«Честно говоря, мы не слышали раньше о Лапландии. Я даже не думала, что это реальное место! Думаю, всё больше людей о ней узнают». [туристка из Великобритании]:

«Думаю, это из-за того, что авиабилеты дешевеют, становится больше рейсов, люди начинают больше зарабатывать».

Период с ноября по апрель – самый оживлённый. Больше всего здесь конечно европейцев. Около 80%. Но их число сокращается. Зато посетителей из Китая, Японии и Сингапура с каждым годом — всё больше.

[туристка из Японии]:

«Этот опыт для нас бесценный, в Азии мы не можем увидеть ни Санта-Клауса, ни северного сияния».

В декабре число авиарейсов в Лапландию значительно возросло. Таких цифр здесь не видели с 2007 года.

[Санна Карккайнен, представительница Visit Rovaniemi]:

«Потрясающие цифры 2008 года теперь для нас досягаемы. Мы очень счастливы, что смогли вернуться к уровню, который был до рецессии».

Этот арктический отель открылся в ноябре. Он предлагает 37 отдельных деревянных домиков с видом на снежные просторы.

Здесь посетители буквально погружаются в зимнюю сказку и даже имеют шанс увидеть полярное сияние.

[Илкка Ланкинен, представитель отеля]:

«Главная идея – принести природу внутрь домиков. Хороший пример – домики на дереве, которые все хорошо помнят с детства. Мы хотим, чтобы перед вами были природа и северное небо».

А рядом расположен парк Санта-Клауса.

[туристы из Великобритании]:

«Мы в восторге. Мы обожаем снег, потому что дома его не так много. Иногда сугробы по 90 сантиметров, а этот парень сам 90 сантиметров в высоту».

А по вечерам гостей развлекают эльфы-акробаты.