Лапландия ждёт рекордного числа туристов

Но это не мешает этому месту оставаться популярным туристическим направлением.
Каждый год 62 тысячи местных жителей принимают здесь почти полмиллиона отдыхающих. В основном, иностранцев.
Большинство стремятся попасть сюда – в деревню Санта-Клауса в восьми километрах от Рованиеми, столицы финской Лапландии.
В рождественский сезон приезжают сотни тысяч человек со всего мира, включая такие далёкие страны, как Австралия, Китай, Индия и ОАЭ.
[туристка из Великобритании]:
«Честно говоря, мы не слышали раньше о Лапландии. Я даже не думала, что это реальное место! Думаю, всё больше людей о ней узнают».
[туристка из Великобритании]:
«Думаю, это из-за того, что авиабилеты дешевеют, становится больше рейсов, люди начинают больше зарабатывать».
Период с ноября по апрель – самый оживлённый. Больше всего здесь конечно европейцев. Около 80%. Но их число сокращается. Зато посетителей из Китая, Японии и Сингапура с каждым годом — всё больше.
[туристка из Японии]:
«Этот опыт для нас бесценный, в Азии мы не можем увидеть ни Санта-Клауса, ни северного сияния».
В декабре число авиарейсов в Лапландию значительно возросло. Таких цифр здесь не видели с 2007 года.
[Санна Карккайнен, представительница Visit Rovaniemi]:
«Потрясающие цифры 2008 года теперь для нас досягаемы. Мы очень счастливы, что смогли вернуться к уровню, который был до рецессии».
Этот арктический отель открылся в ноябре. Он предлагает 37 отдельных деревянных домиков с видом на снежные просторы.
Здесь посетители буквально погружаются в зимнюю сказку и даже имеют шанс увидеть полярное сияние.
[Илкка Ланкинен, представитель отеля]:
«Главная идея – принести природу внутрь домиков. Хороший пример – домики на дереве, которые все хорошо помнят с детства. Мы хотим, чтобы перед вами были природа и северное небо».
А рядом расположен парк Санта-Клауса.
[туристы из Великобритании]:
«Мы в восторге. Мы обожаем снег, потому что дома его не так много. Иногда сугробы по 90 сантиметров, а этот парень сам 90 сантиметров в высоту».
А по вечерам гостей развлекают эльфы-акробаты.