26 декабря 2016

Credit Suisse и Deutsche Bank заплатят за кризис 2008 года

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Швейцарский банк Credit Suisse и немецкий Deutsche Bank согласились выплатить Министерству юстиции США более 12 миллиардов долларов за нарушения при торговле ценными бумагами в 2007 году. Ведомство считает, что эти нарушения стали одной из причин мирового финансового кризиса 2008.

Штраф ещё больше усугубит ситуацию в этих ведущих инвестиционных банках Европы, которые уже терпят убытки.

Credit Suisse согласился выплатить 2 миллиарда 480 миллионов в качестве штрафа и 2 миллиарда 800 миллионов — на компенсацию убытков клиентов. Потребители получат средства в течение пяти лет после заключения соглашения.

Deutsche Bank выплатит 3 миллиарда 100 миллионов долларов штрафа и 4 миллиарда 100 миллионов — в качестве компенсаций. Это почти в два раза меньше 14 миллиардов, которые изначально запрашивало Министерство юстиции США.

В Минюсте говорят, что оба финансовых учреждения наряду с другими банками занижали оценки рисков по ценным бумагам, что привело к финансовому кризису 2007-2008 годов.

[Джаспер Лоулер, аналитик рынка]:
«Очевидно, что это большая сумма, но если присмотреться к деталям, становится понятно, что для Deutsche Bank результат оказался достаточно неплохим. Я имею в виду способ распределения средств: часть пойдёт на штраф, часть – на компенсации. То есть, вместо того чтобы сразу выплатить семь миллиардов в качестве штрафа, он сможет растянуть во времени выплату четырёх миллиардов».

Ранее Министерство юстиции США достигло договорённостей о выплатах и с американскими банками. Так, Bank of America в 2014 году выплатил 17 миллиардов долларов, а годом ранее JP Morgan Chase – 13 миллиардов.

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