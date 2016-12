Умер британский поп-певец Джордж Майкл

25 декабря скончался Джордж Майкл. Певец, который стал поп-идолом 80-х вместе с группой Wham!, а затем сделал успешную карьеру как сольный исполнитель умер на 54-м году жизни у себя дома в Англии.

Как сообщает полиция, причины смерти пока неизвестны, однако подозрительных обстоятельств не обнаружено.

Поклонники певца по всему миру выражают скорбь.

[жительница Сиднея]:

«Я просто опустошена. Не знала, что он умер, я очень расстроена, потому что очень его люблю. Его музыка очень мелодичная». [житель Сиднея]:

«Очень расстроен. Я услышал сегодня об этом, и был шокирован. Ему было всего 53. Он был моим любимым певцом».

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне в семье грека-киприота. Настоящее его имя Йоргос Кириакос Панайоту. В составе группы Wham! он выпустил такие хиты, как «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas». Сольная карьера также была успешной, в особенности его первый альбом «Faith».

Джордж Майл – обладатель трёх премий «Грэмми» и пяти — MTV.

2016 год запомнится смертью многих суперзвёзд мирового шоубизнеса. Так, в этом году скончались Дэвид Боуи, Принс и Леонард Коэн. Всего за день до смерти Джорджа Майкла также скончался Рик Парфитт – гитарист британской рок-группы Status Quo.