Умер британский поп-певец Джордж Майкл

Как сообщает полиция, причины смерти пока неизвестны, однако подозрительных обстоятельств не обнаружено.
Поклонники певца по всему миру выражают скорбь.
[жительница Сиднея]:
«Я просто опустошена. Не знала, что он умер, я очень расстроена, потому что очень его люблю. Его музыка очень мелодичная».
[житель Сиднея]:
«Очень расстроен. Я услышал сегодня об этом, и был шокирован. Ему было всего 53. Он был моим любимым певцом».
Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне в семье грека-киприота. Настоящее его имя Йоргос Кириакос Панайоту. В составе группы Wham! он выпустил такие хиты, как «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas». Сольная карьера также была успешной, в особенности его первый альбом «Faith».
Джордж Майл – обладатель трёх премий «Грэмми» и пяти — MTV.
2016 год запомнится смертью многих суперзвёзд мирового шоубизнеса. Так, в этом году скончались Дэвид Боуи, Принс и Леонард Коэн. Всего за день до смерти Джорджа Майкла также скончался Рик Парфитт – гитарист британской рок-группы Status Quo.