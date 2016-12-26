Тигров, тапиров и носорогов поздравили с Рождеством

Смотрители зоопарка «Лоури» в американском городе Тампа решили поздравить с Рождеством своих подопечных, которые относятся к исчезающим видам животных и которые в этом году принесли потомство.

Малайский тигрёнок по кличке Бериси впервые в жизни увидел рождественскую ёлку и подарки. Колючая гостья сначала вызвала у малыша насторожённость, и он поспешил вернуться к маме. И лишь после того как тигрица сама пошла разбираться с ёлкой, тигрёнок занялся распаковкой подарков.

Этот малыш – первое потомство малайского тигра в этом зоопарке.

Заглянул Санта и к чепрачным тапирам. У них в этом году также – прибавление. В сентябре здесь появился на свет малыш Тенгахари. Сейчас он вместе с мамой наслаждается праздничным угощением.

Пришло Рождество и в вольер к южным белым носорогам. Семейство пополнилось в сентябре. Новому обитателю зоопарка дали кличку Кипензи. Исследовать подарки малыш подошёл вместе с мамой. Спустя некоторое время всё было обнюхано и распаковано.

Зоопарк в Тампе – один из самых популярных в США.