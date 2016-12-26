В России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днём траура. В авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем выживших нет.

На борту самолёта Минобороны РФ находились 92 человека – 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них – около 60 участников ансамбля песни и пляски им. Александрова, включая руководителя Валерия Халилова, девять журналистов российских телеканалов – Первого, НТВ и телеканала «Звезда», глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

[Максим Соколов, министр транспорта РФ]:

«Была объявлена поисково-спасательная операция. К сожалению, выживших обнаружить не удалось, и я от лица правительственной комиссии приношу самые искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе».

Самолёт направлялся из Москвы на российскую авиабазу в Сирии — участники коллектива должны были выступить там с новогодним концертом. В Сочи делал дозаправку. Пропал с радаров в полшестого утра 25 декабря почти сразу после взлёта.

Как сообщили в Министерстве обороны, в поисковой операции было задействовано четыре корабля, четыре вертолёта, самолёт и дрон. Обломки Ту-154 обнаружили в полутора километрах от побережья на глубине около 50 метров.

Жители Сочи несут к морю цветы и свечи.

[жительница Сочи]:

«Мы всей семьёй скорбим и плачем, и пришли всей семьёй. Пусть Господь упокоит души всех».

День траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем объявлен также и в Беларуси.

Причины авиакатастрофы ещё предстоит выяснить.