В Чили произошло землетрясение силой 7,6 балла

На юге Чили 25 декабря произошло землетрясение силой 7,6 балла. Удар стихии пришёлся на остров Чилоэ. Эпицентр землетрясения находился в 40 км к юго-западу от города Кельон. По данным Геологической службы США, очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.

Сообщений о жертвах и подробной информации о разрушениях пока не поступало. Известно, что повреждены автомобильные дороги, а более 20 тысяч домов остались без электроэнергии.

Из-за угрозы цунами власти также эвакуировали около четырёх тысяч человек из региона Лос-Лагос. Однако позже угрозу отменили, и людям разрешили вернуться в свои дома.

[Рикардо Торо, глава Национального управления по ЧС]:

«Согласно последнему отчёту чилийской службы океанографии, мы можем отменить предупреждение для всей страны. Поэтому люди могут организованно и спокойно вернуться в свои дома».

Между тем, местным жителям и туристам по-прежнему рекомендуют не приближаться к пляжам.

В районе землетрясения оказались несколько ферм по разведению лосося. Руководство компаний эвакуировало сотрудников предприятий. При этом нефтеперерабатывающий завод государственной компании ENAP работал в обычном режиме. Аэропорт Пуэрто-Монт также продолжает работать.

Подземные толчки ощущались и по другую сторону Анд, в частности – в аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче.