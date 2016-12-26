Экипаж МКС поздравил землян с Рождеством

[Роберт Кимбро, командир экспедиции МКС-50]:

«Привет от экипажа экспедиции МКС-50. Сегодня хотим немного поделиться тем, что значит для нас Рождество и это время года. Для меня – это моя большая семья. Она разбросана по всей стране, поэтому обычно мы путешествуем, чтобы повидать всех родных. < > Я люблю Рождество, гирлянды и песни, и всё сопутствующее».

Астронавты 50-й долговременной экспедиции МКС обратились к жителям Земли с рождественским приветствием.

Для американки Пегги Уитсон экспедиция на МКС – уже третья по счёту. Длительное пребывание в космосе настроило её на философский лад.

[Пегги Уитсон, астронавт НАСА]:

«На борту МКС смотришь на Рождество с иной точки зрения. Конечно, друзья и семья очень важны. Но, кроме забавных головных уборов, есть ещё одна очень важная вещь: с МКС видно всю нашу планету. И теперь я ещё больше убеждена, что мы должны жить, как единый народ, и стремиться к миру».

Француз Тома Песке вспоминает о 25 двоюродных братьях. Обычно он виделся с ними на Рождество.

[Тома Песке, астронавт ЕКА]:

«В этом году я не смогу быть там, но, думаю, смогу поговорить с ними. Я постараюсь пообщаться с братьями столько, сколько смогу».

Члены экипажа рассказали и о своём рождественском меню. От французского астронавта — блюда, которые приготовили французские повара. От американцев — традиционная индейка, фруктовый салат, кукурузный хлеб и различные десерты.