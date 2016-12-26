В 2016 году в Средиземном море утонуло рекордное число мигрантов

2016 год стал рекордным по количеству утонувших в Средиземном море мигрантов. По данным ООН, погибло около 5000 человек. Это означает, что каждый день в среднем тонуло по 14 беженцев.

Люди не оставляют попыток перебраться водными путями в Европу, спасаясь от военных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке или в поисках лучшей жизни. Однако переполненные лодки нелегальных перевозчиков нередко тонут в море.

Самый недавний случай массовой гибели произошел 22 декабря. Тогда в результате двух кораблекрушений погибло около 100 человек, в основном, из Западной Африки.

[Уильям Спиндлер, представитель УВКБ ООН]:

«Итальянская береговая охрана провела четыре спасательные операции в центральной части Средиземного моря. Учитывая последние трагедии, число смертей в Средиземноморье в этом году превысило 5000 человек. Это рекордное число».

Крушения произошли в Сицилийском проливе между Италией и Ливией.

[Уильям Спиндлер, представитель УВКБ ООН]:

«В двух отдельных инцидентах резиновые лодки начали тонуть, пассажиры оказались в воде. В первой лодке было от 120 до 140 человек, много женщин и детей. Выжило только 63 человека. Во второй лодке было около 120 человек. Береговая охрана спасла 80».

В тот же день итальянские пограничники провели и две успешные операции. В море были обнаружены резиновая и деревянная лодки. Все 175 мигрантов были взяты на борт.

В последние недели всё больше мигрантов отправлялись к берегам Европы на надувных лодках. На них переключились, поскольку Европа инициировала кампанию по уничтожению рыбацких судов, которые нелегальные перевозчики зачастую использовали для перевозки людей.

Резиновые лодки непригодны для длительных морских путешествий. Усугубляет ситуацию тот факт, что эти плавательные средства обычно перегружены. Перевозчики размещают в них не мене 25-30 человек, а затем отправляют в неспокойные зимние воды.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает призывать открыть законный путь приёма беженцев.

В прошлом году в Средиземном море погибло более 3770 мигрантов.