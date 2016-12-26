Берлинцы отметили Рождество купанием в озере

Берлинские «моржи» собрались в воскресенье на озере Оранке, чтобы отметить Рождество традиционным купанием. Сначала около 30 смельчаков исполнили согревающую праздничную песню. Затем – одежду долой, и экстремальное погружение началось.

В этом году в Берлине погода на Рождество выдалась довольно тёплая. На улице – плюс пять. Однако пловцы говорят: вода всё равно студёная.

[Урсула Шварц, глава клуба «Берлинские тюлени»]:

«Зимой всегда холодно. Бессмысленно говорить, что сейчас потеплее. И поскольку воздух сегодня влажный, то зябко и сыро. Это хуже, чем в морозный день, когда светит солнце и на озере лёд».

Тем не менее, удовольствие от рождественского купания пловцы всё равно получают.

[Ханс Фресдорф, пловец]:

«Немного поплаваешь, и тело привыкает, и вот тогда чувствуешь себя великолепно».

К рождественскому купанию члены клуба «Берлинские тюлени» начинают готовиться уже в сентябре. Заплывы устраивают каждое воскресенье.

Традиция купания на Оранке зародилась более 35 лет назад, когда эта часть озера ещё принадлежала ГДР. С тех пор пловцы неизменно отмечают Рождество погружением в ледяную воду, и никакой мороз им не помеха.