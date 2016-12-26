Берлинцы отметили Рождество купанием в озере

В этом году в Берлине погода на Рождество выдалась довольно тёплая. На улице – плюс пять. Однако пловцы говорят: вода всё равно студёная.
[Урсула Шварц, глава клуба «Берлинские тюлени»]:
«Зимой всегда холодно. Бессмысленно говорить, что сейчас потеплее. И поскольку воздух сегодня влажный, то зябко и сыро. Это хуже, чем в морозный день, когда светит солнце и на озере лёд».
Тем не менее, удовольствие от рождественского купания пловцы всё равно получают.
[Ханс Фресдорф, пловец]:
«Немного поплаваешь, и тело привыкает, и вот тогда чувствуешь себя великолепно».
К рождественскому купанию члены клуба «Берлинские тюлени» начинают готовиться уже в сентябре. Заплывы устраивают каждое воскресенье.
Традиция купания на Оранке зародилась более 35 лет назад, когда эта часть озера ещё принадлежала ГДР. С тех пор пловцы неизменно отмечают Рождество погружением в ледяную воду, и никакой мороз им не помеха.