Тренды красоты и фитнеса в 2016 году

Сфера красоты и фитнеса в уходящем году предложила много необычных новинок.

Например, в Канаде мужчины решили узнать, за что же женщины так любят спа-процедуры. В этом салоне в Монреале им предлагают специально разработанные маски на основе банана и авокадо.

[клиент спа-салона]:

«Я решил попробовать. Теперь думаю, буду делать это чаще».

А эта школа йоги во Флориде решила заманивать новых посетителей пивом. Уроки проходят в помещении пивоварни.

[посетитель занятия йоги]:

«Я пришёл, потому что меня привела подруга. И вот – бесплатное пиво».

Зимой многих греют мечты о пляже где-то на Средиземном море. Но один из британских клубов решил привезти Средиземноморье в Лондон. Теперь в одном из его бассейнов можно искупаться в морской воде, привезённой из района вулканических островов недалеко от Сицилии. Всего было доставлено 25 тонн воды.

[Лука Дель Боно, основатель клуба]:

«Мы пришли к местным чиновникам и спросили, возможно ли это. Они сначала подумали, что это шутка».

В Индонезии же решили прибегнуть к технологиям. Этот костюм при помощи электрических импульсов стимулирует мышцы. Считается, что с ним достаточно лишь 20-минутной тренировки в день, чтобы постоянно быть в отличной форме.

А в Калифорнии тренировки проводят с толстыми канатами. Подобные занятия стали очень популярными среди местных жителей. Здесь же начали появляться медицинские спа-центры. В них предлагают услуги с минимальным вмешательством в организм. Например, это ДНК-процедура для лица. Предполагается, что она стимулирует обновление клеток кожи.

Впрочем, не все врачи уверены в её эффективности.

[Рами Батниджи, пластический хирург]:

«Наука пока не подтвердила эффективность, но пациентам, без сомнения, нравится процедура».

В Великобритании весной начали использовать замороженные сферы для омоложения кожи лица. Кроме того, клиентам предложили специальные криоаппараты для устранения подкожного жира. Суть этой процедуры в том, что жировые клетки уничтожаются, если их заморозить.

А в Голливуде особой популярностью начали пользоваться цирковые фитнес-школы. Тренировки сочетают цирковые трюки и пилатес.

Еще один тренд этого года — татуаж, позволяющий выглядеть хорошо без макияжа. Также популярной стала процедура наращивания ресниц и бровей.

Мужчины тоже не отставали. На Международном съезде парикмахеров в Риме представили стрижки для бороды.