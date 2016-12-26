Представителей животного мира в 2016 стало значительно меньше

Тысячи антилоп гну пересекают реку Мара в кенийском заповеднике Масаи-Мара, следуя к танзанийским равнинам Серенгети.

Ученые сообщают: в этом году изменение климата, загрязнение окружающей среды и вырубка лесов наряду с браконьерством привели к тому, что представителей животного мира стало значительно меньше.

По данным Международного союза охраны природы, около 50 видов животных каждый год делают шаг в сторону полного исчезновения. В настоящее время 41% всех амфибий на планете и 25% млекопитающих находятся под угрозой.

В декабре в Красную книгу попало самое высокое животное – жираф. Причина – резкое сокращение численности. Подвид жираф Ротшильда – самый редкий. 10 лет назад их оставалось всего около сотни, и — только в заповедниках.

[Алекс Мотуко, работник центра разведения жирафов в Кении]:

«Люди начали вырубать растительность для создания сельскохозяйственных угодий. В этом процессе жирафы начали гибнуть из-за недостатка пищи. Также люди их убивали, если они заходили на поля».

Несмотря на усилия природозащитников, в этом году в Африке меньше стало и носорогов.

Это Судан – последний самец подвида северный белый носорог на планете. Он живёт в заповеднике в центре Кении с двумя самками Фату и Наджин.

Его самец-собрат Суни умер в прошлом году. Теперь судьба подвида лежит на плечах Судана. Но он уже старый – ему 43. И его здоровье продолжает ухудшаться.

Во многих странах, где водятся носороги, годами продолжаются военные конфликты. Среди таких — Южный Судан, Конго, Центральноафриканская Республика и Чад. Это очень затрудняет усилия по сохранению животных.

На чёрном рынке рог носорога стоит около 65 тысяч долларов. Его используют в китайской медицине. Из-за этого каждый год убивают более тысячи носорогов. В одном из заповедников ЮАР с проблемой решили бороться радикальными способами. Здесь рог у этих животных срезают до того, как до него доберутся браконьеры.

[Жак Фламан, ветеринар]:

«Настанет день, когда у носорогов не останется рогов. Однако их по-прежнему будет выгодно убивать даже ради четырёхсот-пятисот граммов рога, поскольку цена на него огромная».

Но борьба продолжается. В апреле этого года власти Кении уничтожили 1,3 тонны рогов носорога и 120 тонн слоновой кости, изъятых с черного рынка.

Исследования показывают, что стремительно сокращается и численность африканских слонов. Каждый год популяция уменьшается на 8%. Главная проблема – также браконьерство. Кроме того, усугубляется конфликт между слонами и людьми. Населеление постоянно расширяет площадь сельхозугодий. В результате животные погибают от голода либо от рук фермеров, защищающих свои посевы.

Под угрозой в Африке также несколько видов зебр. Их убивают ради мяса и кожи. Исчезают и шимпанзе.

А на острове Борнео продолжают исчезать орангутаны. За последние 60 лет их популяция сократилась вдвое. Главная причина – выжигание лесов под пальмовые плантации.

А вот из Греции поступают хорошие новости. В этом году наблюдается рекордное число молодняка морских черепах. Если в прошлом году здесь на одном из пляжей Ионического моря нашли 570 кладок, то в этом году — более 1500. Предполагается, что немаловажную роль сыграл полный запрет на посещение мест, где черепахи откладывают яйца.

Это Южноафриканская Республика. Здесь опасаются за численность белой акулы. Предполагается, что она может полностью исчезнуть из вод близ южного побережья. Главные причины – рыболовство и загрязнение окружающей среды.

И снова хорошие новости. Теперь уже из Афганистана. Здесь наблюдается повышение численности снежных барсов. Несколько лет назад здесь создали заповедную зону. Теперь этих кошек становится больше.

А в зоопарке Копенгагена родился детёныш окапи. Это парнокопытное относится к вымирающим видам.