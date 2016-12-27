Последствия «брексита»: наука, бизнес, общество

В 2016 году в Великобритании отпраздновали 90-летие королевы. Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в истории страны. Но это событие померкло на фоне результатов исторического референдума. 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовало за выход страны из состава ЕС.

Каковы же последствия так называемого «брексита»?

Этот вопрос оценивают во всех сферах: от компаний и ведущих университетов до исследовательских институтов.

Для науки и медицины последствия могут быть плачевными. Великобритания всегда привлекала лучшие умы в этой сфере, а также миллиарды евро грантов. Деньги шли на исследования. Например, те, которые проводят в Королевском колледже Лондона.

Сейчас здесь с разных сторон изучают возможные причины и последствия аутизма. Это долгосрочный проект. Он связан с другими исследованиями, которые проводят по всей Европе.

Врачи и учёные говорят, что в краткосрочной перспективе финансовые потери не страшны. Намного хуже, если отставание станет постоянным явлением. Другое опасение – так называемая «утечка мозгов». Ведущие мировые специалисты, возможно, столкнутся с нехваткой финансирования и будут вынуждены уехать в другие страны Европы.

[Деклан Мёрфи, профессор Королевского колледжа Лондона]:

«На большие вопросы нужно найти правильные ответы среди большего числа людей. Мы не можем найти столько пациентов для исследований в одной стране».

Как островное государство Великобритания всегда делала ставку на кораблестроение. Но теперь индустрия опасается, что попадёт в неспокойные воды. Особенно отрасль создания яхт класса люкс. Все взоры обращены на курс фунта стерлингов.

[Фил Пофам, глава компании по строительству яхт]:«Пока от падения фунта мы выиграли. Но главное здесь – деловая уверенность».

И уверенность, похоже, уже пошатнулась.

[Рассел Карри, директор компании по строительству яхт]:

«За одну ночь цены на наши лодки на европейском рынке упали». [Ховард Приддинг, глава судостроительной компании]:

«Очевидно, индустрии и бизнесу нужна стабильность. Но во время выхода из Евросоюза поддерживать её будет проблематично».

Приблизительно миллион 200 тысяч британцев живут в других странах ЕС — таких, как Франция, Португалия и Испания. Но это только официальные цифры. В реальности их намного больше, поскольку многие просто не регистрируются.

На испанском побережье многие британцы не хотят возвращаться на Туманный Альбион. Некоторые даже начали учить испанский. Не хотят терять британцев, многие из которых пенсионеры, и местные жители.

[Серджио Моралес, владелец бара]:

«Большинство наших клиентов, около 80%, — это британцы».

Впрочем, «брексит» стал ударом не для всех сфер. Например, рынок предметов искусства и антиквариата процветает. Этому способствует ослабление фунта по отношению к доллару. В страну потянулись американские коллекционеры.

Предметы искусства также всё чаще становятся здесь возможностью безопасно инвестировать средства.

При этом реальные последствия «брексита» для Великобритании в целом пока неизвестны. Правительство страны обещает начать переговоры о выходе из ЕС в марте следующего года.