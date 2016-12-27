Иракские военные возобновят наступление на ИГИЛ в Мосуле

[подполковник Стюарт Джеймс, командующий американским батальоном]:

«В настоящее время, с началом продвижения на восток Мосула, мы переходим к новому этапу наступления. Сейчас мы переводим военных и технику вглубь восточного Мосула. Всё произойдёт в ближайшие несколько дней».

Иракские правительственные силы продолжат вытеснять боевиков запрещённой группировки ИГИЛ из Мосула уже в ближайшие дни. Об этом сообщил командир американского батальона, который содействует армии Ирака на юго-восточном фронте. По его словам, в ходе нового этапа двухмесячной операции американские военные подойдут ближе к линии фронта внутри города.

К настоящему времени элитные иракские боевые подразделения отбили четверть города. Продвижение медленное и тяжёлое. В этом месяце, впервые с начала операции, они решили взять паузу.

Несколько тысяч солдат федеральной полиции две недели назад отступили с южных окраин Мосула, поскольку несли большие потери в результате ожесточенной ответной атаки ИГИЛ. Теперь они тоже переместились к восточному фронту, чтобы укрепить позиции там.

В декабре прошлого года премьер-министр Ирака обещал отбить Мосул к концу 2016. Однако теперь становится понятно, что эта задача почти невыполнима.

Мосул – древний город. Предполагается, что в нём по-прежнему остаётся до полутора миллионов человек.

Масштабное наступление на Мосул началось 16 октября. Его проводят армия правительства Ирака и союзники. Эта операция – важный этап в борьбе против ИГИЛ. Боевики захватили город летом 2014 года, и с тех пор он оставался их главным опорным пунктом в стране.