Самолёт с игроками «Шапекоэнсе» разбился по вине пилота

Причиной крушения самолёта с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе» на борту стала человеческая ошибка. Такой вывод сделали следователи Управления гражданской авиации Колумбии. Они обвиняют в авиакатастрофе пилота и боливийскую авиакомпанию LaMia.

[Фредди Бонилья, глава службы авиационной безопасности Колумбии]:

«У нас есть доказательства того, что ни один технический фактор не являлся причиной аварии. К ней привели человеческие ошибки, которые совершили администрация компании, центр управления и организации полётов и авиационные власти Боливии».

Воздушное судно потерпело катастрофу в конце ноября. Оно следовало из Боливии в колумбийский город Медельин. Перед началом рейса пилот не попросил дозаправки, а во время полёта слишком поздно сообщил диспетчерам о неисправности двигателя. У экипажа уже не оставалось места для манёвра, и самолёт разбился в 18 километрах от аэропорта Медельина.

При этом, как заявили следователи, лайнер был перегружен на 400 килограммов.

[Фредди Бонилья, глава службы авиационной безопасности Колумбии]:

«Общий вес превышал вес, разрешённый инструкцией. Это ещё один факт, который мы выяснили в ходе расследования».

Кроме того, воздушное судно летело намного выше, чем это предусмотрено его техническими возможностями.

На борту самолёта было 77 человек. Выжили лишь шестеро: журналист, четверо футболистов, один из которых позже скончался в больнице, и два члена экипажа. Игроки клуба «Шапекоэнсе» летели на финальный матч Южноамериканского кубка.

В связи с катастрофой задержаны глава компании LaMia и его сын. Оба отрицают свою вину.