Сотни человек эвакуированы в Аргентине из-за наводнения

Около 600 человек пришлось эвакуировать. Двое также числятся пропавшими без вести.
Из-за стихийного бедствия в регионе заблокированы главные автотрассы. Много домов остались без электроэнергии.
[местный житель]:
«Мы просим как-то решить нашу проблему. Как видите, нас полностью затопило, всё под водой. У нас дома 1,5 метра воды».
[местная жительница]:
«Это началось неожиданно. Поэтому мы и потеряли всё».
Среди прочих в результате проливных дождей пострадали города Пергамино, Рамальо и Арресифес. Непогода также обрушилась на соседние провинции Кордова и Санта-Фе, но там последствия не такие тяжелые.