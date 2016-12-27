Сотни человек эвакуированы в Аргентине из-за наводнения

Наводнение в Аргентине. «Большая вода» пришла в северную часть провинции Буэнос-Айрес. Это примерно в 300 километрах от столицы.

Около 600 человек пришлось эвакуировать. Двое также числятся пропавшими без вести.

Из-за стихийного бедствия в регионе заблокированы главные автотрассы. Много домов остались без электроэнергии.

[местный житель]:

«Мы просим как-то решить нашу проблему. Как видите, нас полностью затопило, всё под водой. У нас дома 1,5 метра воды». [местная жительница]:

«Это началось неожиданно. Поэтому мы и потеряли всё».

Среди прочих в результате проливных дождей пострадали города Пергамино, Рамальо и Арресифес. Непогода также обрушилась на соседние провинции Кордова и Санта-Фе, но там последствия не такие тяжелые.