Тренд 2016: телефонные приложения для всего

В 2016 году телефонные приложения вышли на новый уровень. Они стали не просто способом развлечься, но и помощниками в обучении, доступе к информации и даже в повседневной жизни для инвалидов.

В январе более 170 тысяч человек посетили Выставку бытовой электроники в Лас-Вегасе. Там представили «умные» кроссовки-сникерсы. При помощи приложения они умеют застёгиваться, расстёгиваться и даже нагреваться.

Между тем, в Лондоне разработали приложение для туристов под названием Timelooper. Оно позволяет совершить путешествие во времени и своими глазами увидеть ключевые моменты в истории британской столицы. Для этого необходимы лишь простейшие картонные очки виртуальной реальности.

В феврале разработчики в Иерусалиме придумали первый бесконтактный смартфон. Называется он «Сезам, откройся». Пользоваться им могут полностью или частично парализованные люди при помощи голосовых команд и технологии захвата движения головы.

В Японии придумали, как заказывать блюда в ресторане легко и быстро. Конечно, тоже благодаря приложению. Для этого необходим только высокотехнологичный коврик, который подключается к вашему телефону.

А в Барселоне во время технологической выставки представили программу, которая преобразует детские рисунки в интерактивные обучающие инструменты. Для работы с приложением нужно скачать и распечатать рисунок, разукрасить его, а потом перенести в виртуальную реальность.

В мае один из лондонских стартапов революционизировал доступ к личной чувствительной информации. Например, чтобы открыть данные своих банковских счетов, человеку необходимо авторизоваться. Для этого используется программа распознавания черт лица.

А в Шанхае придумали приложение, которое обучает игре на гитаре. Инструмент подключается к смартфону. Затем лампочки подсказывают человеку, какие струны зажимать.

В Берлинском зоопарке посетители теперь могут не искать табличек с описанием животных. Им будет достаточно специального приложения. Во-первых, оно подсказывает название ближайшего к пользователю обитателя вольера. Во-вторых, предоставляет подробную информацию о животном.

[посетитель зоопарка]:

«Многим нужна информация сразу, они не хотят где-то её искать. И теперь получить такую информацию стало намного проще».

В Дании приложение помогает слепым людям выполнить сложные для них задачи. Программа соединяет их с добровольцами, а те по видеосвязи предоставляют консультацию, например, включена ли плита на нужный режим или аккуратно ли сделана причёска.

Ну и напоследок — о новом приложении из Финляндии. Там придумали программу, которая подсказывает, как правильно наносить макияж, чтобы выглядеть как знаменитые певицы или актрисы. Для этого используется обычное сэлфи.