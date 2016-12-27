27 декабря 2016

Перуанцы поколотили друг друга, чтобы очиститься

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Затаили злобу на друга, родственника или соседа? Перуанцы считают, что расквитаться с обидчиком непременно нужно до окончания старого года, чтобы начать новый с чистым сердцем.

Здесь проходят ежегодные кулачные бои, в ходе которых решаются все противоречия: от финансовых споров до любовных дел.

Традиция характерна для провинции Чумбивилкас региона Куско. Несмотря на ожесточённые драки, всё проходит в форме весёлого фестиваля. На нём зрители пьют и танцуют.

Участие в поединках добровольное. В этом году их пришёл посмотреть губернатор провинции. Он говорит, что в этот раз правила немного изменились. Теперь к боям допускаются только мужчины.

[Давид Вера, губернатор провинции Чумбивилкас]:
«Для нас это традиция. Между детьми и женщинами больше боёв нет. Дерутся только смелые мужчины».

За боями строго следят судьи. При необходимости разнимают соперников и объявляют победителя.

В большинстве случаев мужчины завершают поединок крепкими объятиями и с улыбками на лицах.

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