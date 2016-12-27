Оказывать помощь в отдалённой местности учатся спасатели Австралии

Врачи и спасатели осматривают людей, которые попали под падающее дерево.

Это инсценировка. Она позволяет понять, может ли специалист оказать помощь в отдалённой местности при ограниченном оборудовании.

Обучение проводят, в основном, для врачей и спасателей Австралии, многие из которых долго работают в больницах. Но принимают также и людей без опыта оказания первой медицинской помощи.

Организатор курса говорит, что наличие опыта в медицине не всегда помогает.

[Грэм Дэньер, организатор курса]:

«Обычно тяжелее всего приходится именно врачам, поскольку они привыкли работать в очень упорядоченной среде, когда больного возят по коридорам на каталках. А когда они видят, что кто-то висит вверх ногами, упав в ущелье или с дерева, то им сложно понять, с чего начинать».

Восьмидневный курс проходит на острове Мария близ восточного побережья Тасмании. Участники учатся, как оказывать помощь при стихийных бедствиях, а также в случае эпидемии.

Инструкторы говорят, что Тасмания – идеальное место для таких сценариев.

[Дэвид Браун, инструктор курса]:

«Обучение на открытой местности. В классе такого не сделаешь».

Некоторые участники планируют отправиться в Непал, чтобы открыть клинику у подножья горы Эверест, другие хотят оказывать помощь там, где произошли стихийные бедствия, такие как землетрясения или цунами.

[участница курса]:

«Я знаю, что несу ответственность за спасение человека, но также зависишь от того, есть ли свободные вертолёты».

Обучение проводят и в холодное время года.

[Нейл Хэнкок, инструктор]:

«Зимой в ходе обучения был такой сценарий, когда ледорубом было повреждено бедро человека. Это серьёзная травма, которая влечёт много последствий. Кажется неправдоподобным, но такое на самом деле происходило».

Организаторы курса надеются: знания, полученные в тасманских лесах, однажды помогут спасать жизнь людей по всему миру.