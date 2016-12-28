Усмирять дебоширов в самолётах Korean Air будут электрошокерами

Национальная южнокорейская авиакомпания Korean Air сказала, что позволит членам экипажа применять электрошокеры для усмирения хулиганов на борту. Ранее эти средства самозащиты использовали только в случае угрозы жизни людей.

К этому подтолкнул один инцидент: 20 декабря на борту самолёта, который следовал из Ханоя в Инчхон, один из пассажиров начал вести себя очень агрессивно. Его удалось скрутить благодаря помощи американского певца Ричарда Маркса, который летел этим рейсом.

В процессе выяснилось, что стюардессы не умеют обращаться с электрошокерами. Также долго не удавалось связать хулигана.

Авиакомпания решила ответить на критику в свой адрес и организовала для стюардесс специальные курсы.

[Чи Чхан Хун, президент Korean Air]:

«В то время как перевозчики США ужесточили ответные меры в случае агрессивного поведения на борту из-за терактов 11 сентября, азиатские, включая нас, не принимали более жёстких стандартов из-за азиатской культуры».

В авиакомпании 90% бортпроводников – женщины. Теперь руководство перевозчика обещает, что каждый экипаж будет включать, по меньшей мере, одного стюарда.

Согласно статистике, за последние пять лет количество неправомерных актов на борту южнокорейских самолётов увеличилось более чем в три раза.