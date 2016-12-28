Мигранты пытаются попасть в США до инаугурации Дональда Трампа

Католический священник Алехандро посвятил свою жизнь помощи мигрантам. В приграничном мексиканском штате Оахака он открыл приют. Здесь беженцы — в основном, из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, — получают питание, воду и место для ночлега. Большинство останавливаются здесь по пути в США.

Отец Алехандро говорит, что обычно в зимние месяцы поток людей сокращается, но в этот раз — не так. По его словам, центральноамериканские мигранты пытаются добраться до США до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Они опасаются, что он, вступив в должность, ужесточит миграционную политику.

[отец Алехандро Салалинде, католический священник]:

«В октябре, ноябре, декабре, январе число мигрантов обычно сокращается. Но в этот раз всё не так. Наоборот, они продолжают прибывать».

На пути мигрантов — много опасностей. Они пытаются избежать встреч с членами наркокартелей, преступных группировок, а также с работниками миграционных служб и Мексики, и США.

Мигранты говорят, что пытаются воспользоваться последним шансом: в предновогодний сезон пограничников обычно меньше.

[мигрант из Гватемалы]:

«Обычно мы ждём таких дней, праздников, потому что мы понимаем, что агентов меньше, преград на пути меньше. То есть мы пытаемся перебраться в праздники, потому что на пути меньше препятствий».

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал депортировать из США всех нелегальных мигрантов, а также возвести забор на границе с Мексикой.

Люди бегут в США, в основном, из Центральной Америки, спасаясь от бедности, безработицы и деятельности наркокартелей.

В этом году пограничные службы США задержали на границе около 410 тысяч нелегальных беженцев. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Многие мигранты говорят, что сдаваться не собираются.

[мигрант из Сальвадора]:

«Есть причина, по которой мы терпим эти страдания. Километры пути, недостаток сна, жажда и голод – мы не хотим, чтобы всё это было напрасным. Мы поставили перед собой задачу и будем продолжать идти».

Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января.