У берегов Сочи продолжаются поисковые работы

В районе крушения ТУ-154 в Чёрном море продолжаются поисковые работы. В них задействовано 3,5 тысячи человек и 45 судов. Поднятые на поверхность тела погибших отправляют в Москву для опознания.

Также обнаружен основной бортовой самописец. Он должен дать ответ на главный вопрос: что стало причиной катастрофы. Его уже доставили в столицу для исследований.

[Максим Соколов, министр транспорта РФ]:

«Делать какие-то выводы преждевременно. Рассматриваются различные версии. Большую информацию мы получим после расшифровки найденного автоматического самописца. Надеемся, что найдём и другие. Для этого есть все необходимые средства».

Пока следователи склонны к версии, что самолёт разбился из-за ошибки пилота либо технической неисправности, а не из-за теракта.

Сообщается также, что позже был обнаружен и второй «чёрный ящик» с борта самолёта.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье. На борту авиалайнера Минобороны России находилось 92 человека, включая участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы выступить на новогоднем концерте на российской военной базе. В Сочи самолёт делал дозаправку. Он потерпел крушение через несколько минут после взлёта.

Люди продолжают нести цветы и свечи на сочинскую набережную.