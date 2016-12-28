Япония: церемония передачи «власти» от Обезьяны Петуху

До Нового года — совсем немного. И в японском городе Осака символ 2016-го Обезьяна официально сдаёт свои права. Принимает их, конечно же, Петух — символ 2017-го.

Церемония проходит в башне Цутэнкаку — одной из главных достопримечательностей Осаки. В роли ведущего — президент компании-владелицы башни.

[Масааки Нисигама, президент Tsutenkaku Kanko Co]:

«В этом году был много шокирующих событий, из-за которых обезьяна даже могла упасть с дерева».

В Японии Новый год празднуют как на Западе – в ночь на 1 января. В отличие от большинства других стран Азии. Так, например, в соседних Китае и Южной Корее год Петуха по Лунному календарю наступит лишь 28 января.

Существует много легенд о появлении восточного гороскопа. Одна из них гласит, что, перед тем как покинуть Землю, Будда пригласил к себе животных. Первым двенадцами пришедшим он подарил возможность руководить целым годом.

2017 – год Огненного Петуха. Стихия Огня олицетворяет жизненную энергию, уверенность и удачу. Встречать год советуют в тонах тёплых оттенков: от жёлтого до бордового и коричневого.