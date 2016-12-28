Поклонники «Звёздных войн» скорбят по Кэрри Фишер

Ещё одна потеря в мире шоу-бизнеса в уходящем 2016 году. 27 декабря скончалась американская актриса Кэрри Фишер – та самая принцесса Лея из «Звёздных войн». Она умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

За несколько дней до этого на борту самолета у неё произошёл сердечный приступ. Актриса возвращалась из Лондона со съёмок в британском комедийном шоу.

На Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе персонажи из «Звёздных войн» сегодня пользуются особым вниманием.

[актёр на Голливудском бульваре]:

«Да, многим грустно, и они хотят сфотографироваться с нами в память о Кэрри, и одно мы знаем наверняка: сила с тобой, Кэрри. Мы любим тебя». [турист из Великобритании]:

«Она была большой звездой. «Звездные войны» — удивительный фильм, она была его яркой частью, и то, что умерла такой молодой — большая потеря». [туристка из Бостона]:

«Очень печально. Казалось, в больнице, куда она попала после сердечного приступа, ей стало лучше. Так что действительно грустно. Это большая потеря».

Кэрри Фишер — дочь актрисы Дебби Рейнолдс и покойного певца Эдди Фишера. Ранее она рассказывала, что страдала от психических расстройств, а также от алкогольной и кокаиновой зависимости.

Кэрри Фишер снялась в четырех эпизодах «Звездных войн». Первый вышел на экраны в 1977 году. Последний с её участием – в 2015. В послужном списке актрисы – и другие фильмы.