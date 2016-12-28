Курс валют в России: прогнозы экспертов на 2017 год

[Василий Колташов, Институт глобализации и социальных движений]:

«Ясно, что нет устойчивой тенденции к сохранению, повышению повышенных цен на углеводороды. Это значит, что рубль будет ещё качаться. Это качание рубля в 2017 году еще продолжится». [Булад Субанов, Председатель правления Русского Международного Банка]:

«Курс рубля немного укрепляется. Но мой прогноз: я не думаю, что рубль уйдёт до 55 рублей за доллар. Это будет управляемый курс, потому что, с одной стороны, государству нужно выполнять социальные обязательства. А выручка и бюджет формируется большей частью сырьевыми компаниями, их валютными поступлениями».

К концу года повышение нефтяных котировок и укрепление национальной валюты вселяют в россиян надежду на скорый выход из экономического кризиса. К концу декабря курс доллара составляет около 61 рубля, курс евро – около 64. Между тем эксперты относятся к происходящему с осторожностью.

С понижением курса евро и доллара вопрос «в какой валюте хранить свои сбережения» — один из самых актуальных. Эксперты дают совет.

[Булад Субанов, Председатель правления Русского Международного Банка]:

«Нужно жить в той валюте, в которой вы зарабатываете, и обязательства перед банками в том числе принимать в той валюте, в которой вы зарабатываете… Если вы едете отдыхать за рубеж, лучше валюту покупать. Она сейчас стоит достаточно приемлемо».

По данным Росстата, среднедушевой доход россиян составляет около 31 тысячи рублей. По соотношению к прожиточному минимуму он отброшен на уровень 10-летней давности.

Самая сложная ситуация, когда денег хватает только на еду, — у жителей Удмуртии, Дагестана, Чечни и Саратовской области. В целом, по скорости обнищания Россия занимает третье место в мире. Лидирующие позиции — у Аргентины и Украины.

Между тем, на новый 2017 год большинство россиян смотрят с оптимизмом.

[прохожий]:

«Я простых годов не помню. Мне 65 лет. У нас всегда прошедшее вспоминается с удовольствием. Всегда с улыбкой. Я надеюсь, 2017 год в конце оставит очень хорошие впечатления». [прохожая]:

«Мы начали по-другому думать… Больше ценить простые какие-то вещи. То, что не тратится просто так, потому что… очень много разных соблазнов, на которые люди спускают много денег, и думают, что цены поднялись, и стало тяжелее жить. Может быть, для России это, наоборот, лучше. Люди стараются сами что-то предпринимать, что-то делать».

По прогнозам Минэкономразвития, в 2017 году Россию ожидает рост ВВП на 1,1% и замедление инфляции до 4,7% уже к середине года.