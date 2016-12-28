Как сдержать новогоднее обещание и похудеть?

[жительница Чикаго]:

«Да, я собираюсь делать обещания на Новый год. Я всегда так делаю».

Кто на Новый год не даёт себе обещаний есть более здоровую пищу и похудеть? Однако многие нарушают их раньше, чем осыпаются иголки с новогодней ёлки.

Эксперт по пищевому поведению Брайан Вэнсинк из Корнеллского университета США говорит, что даже небольшие нововведения в повседневной рутине могут помочь значительно сократить объём потребляемых калорий.

Начать советует с продуктовой тележки в магазине.

[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:

«Просто разделите тележку пополам. Положите куртку или сумку. Все фрукты, овощи и салаты идут в переднюю часть тележки, остальное – в заднюю».

Затем надо начать более тщательно обходить фруктовые и овощные отделы.

[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:

«Суть в том, чтобы от вас не скрылся ни один уголок. Проедьте по всему периметру овощного и фруктового отдела. В итоге, вы купите этих продуктов больше, а других, вероятно, меньше».

Эксперт говорит, что небольшие изменения привычек работают лучше, чем резкий переход на диеты.

[жительница Чикаго]:

«Моё новогоднее обещание – есть более здоровую пищу, есть немного меньше».

Дома нужно мыслить стратегически, советует Вэнсинк. Следите за тем, куда кладёте продукты в холодильнике.

[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:«Есть большая вероятность, что вы возьмёте первое, что увидите».

Его совет таков: фрукты и овощи нужно переложить из нижних контейнеров на уровень глаз, чтобы они были видны первыми.

Цвета также играют роль. В белые тарелки люди, как правило, накладывают больше риса и картофельного пюре, поскольку нет контраста. Эксперт говорит, что уменьшить порции поможет более тёмная посуда.

При этом обратить внимание советуют не только на объёмы потребляемой еды, но и — алкоголя. К этому стремятся многие.

[житель Чикаго]:«Это будет моим обещанием: бросить пить».

Но если вы всё же не планируете таких радикальных изменений, эксперт советует обратить внимание на бокалы.

[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:«Когда наполняете бокал для белого вина — он узкий внизу — то вовремя останавливаетесь. А когда наливаете в бокал для красного вина — он, наоборот, более широкий у основания, — вы всё льёте и льёте, и в итоге наливаете больше нормы».

Ну и главное: эксперт говорит, что всегда можно есть и пить немного меньше, и не чувствовать себя обделённым. А это будет означат, что вы выполняете свои обещания и избавляетесь от лишних килограммов.