Как сдержать новогоднее обещание и похудеть?

[жительница Чикаго]:
«Да, я собираюсь делать обещания на Новый год. Я всегда так делаю».
Эксперт по пищевому поведению Брайан Вэнсинк из Корнеллского университета США говорит, что даже небольшие нововведения в повседневной рутине могут помочь значительно сократить объём потребляемых калорий.
Начать советует с продуктовой тележки в магазине.
[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:
«Просто разделите тележку пополам. Положите куртку или сумку. Все фрукты, овощи и салаты идут в переднюю часть тележки, остальное – в заднюю».
Затем надо начать более тщательно обходить фруктовые и овощные отделы.
[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:
«Суть в том, чтобы от вас не скрылся ни один уголок. Проедьте по всему периметру овощного и фруктового отдела. В итоге, вы купите этих продуктов больше, а других, вероятно, меньше».
Эксперт говорит, что небольшие изменения привычек работают лучше, чем резкий переход на диеты.
[жительница Чикаго]:
«Моё новогоднее обещание – есть более здоровую пищу, есть немного меньше».
Дома нужно мыслить стратегически, советует Вэнсинк. Следите за тем, куда кладёте продукты в холодильнике.[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:
«Есть большая вероятность, что вы возьмёте первое, что увидите».
Его совет таков: фрукты и овощи нужно переложить из нижних контейнеров на уровень глаз, чтобы они были видны первыми.
Цвета также играют роль. В белые тарелки люди, как правило, накладывают больше риса и картофельного пюре, поскольку нет контраста. Эксперт говорит, что уменьшить порции поможет более тёмная посуда.
При этом обратить внимание советуют не только на объёмы потребляемой еды, но и — алкоголя. К этому стремятся многие.[житель Чикаго]:
«Это будет моим обещанием: бросить пить».
Но если вы всё же не планируете таких радикальных изменений, эксперт советует обратить внимание на бокалы.[Брайан Вэнсинк, профессор Корнеллского университета]:
«Когда наполняете бокал для белого вина — он узкий внизу — то вовремя останавливаетесь. А когда наливаете в бокал для красного вина — он, наоборот, более широкий у основания, — вы всё льёте и льёте, и в итоге наливаете больше нормы».
Ну и главное: эксперт говорит, что всегда можно есть и пить немного меньше, и не чувствовать себя обделённым. А это будет означат, что вы выполняете свои обещания и избавляетесь от лишних килограммов.