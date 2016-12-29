29 декабря 2016

В Южной Корее наложили рекордный антимонопольный штраф

| 0
Самый большой антимонопольный штраф в истории Южной Кореи. Qualcomm, американский производитель чипсетов, должен будет заплатить 854 миллиона долларов за использование своего доминирующего положения на рынке в корыстных целях.

[Син Ён Сон, глава Антимонопольной комиссии]:
«Мы решили предпринять в отношении Qualcomm корректирующие меры за корыстное использование монополии».

Как считает Антимонопольный комитет Южной Кореи, Qualcomm установила слишком высокие лицензионные отчисления за использование технологий, защищённых патентами, но при этом относящихся к базовым в отрасли.

В результате производители телефонов были вынуждены платить за слишком широкий набор патентов.

Кроме того, Комитет пришёл к выводу, что компания нарушила антимонопольные правила, частично или полностью отказавшись выдавать стандартные патенты конкурентам, таким как Samsung и Intel.

Qualcomm назвала решение «беспрецедентным» и обещала оспорить его в Верховном суде Южной Кореи.

Антимонопольные расследования велись в отношении производителя не только в Южной Корее, но также в США, Европе и Китае.

Так, в прошлом году Qualcomm была оштрафована в Пекине на 975 миллионов долларов.

В Южной Корее наложили рекордный антимонопольный штрафОпасные Galaxy Note 7 обменивают в аэропорту ИнчхонПодруга южнокорейского президента отвергла обвинения в судеПрезидент Южной Кореи извинилась за политический скандалВ Южной Корее началось расследование действий президентаУсмирять дебоширов в самолётах Korean Air будут электрошокерамиЮжная Корея: наивысший уровень угрозы из-за птичьего гриппаВ Южной Корее открылось первое кафе виртуальной реальностиSamsung приостановил продажи и обмен Galaxy Note 7

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.