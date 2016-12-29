В Южной Корее наложили рекордный антимонопольный штраф

[Син Ён Сон, глава Антимонопольной комиссии]:
«Мы решили предпринять в отношении Qualcomm корректирующие меры за корыстное использование монополии».
Как считает Антимонопольный комитет Южной Кореи, Qualcomm установила слишком высокие лицензионные отчисления за использование технологий, защищённых патентами, но при этом относящихся к базовым в отрасли.
В результате производители телефонов были вынуждены платить за слишком широкий набор патентов.
Кроме того, Комитет пришёл к выводу, что компания нарушила антимонопольные правила, частично или полностью отказавшись выдавать стандартные патенты конкурентам, таким как Samsung и Intel.
Qualcomm назвала решение «беспрецедентным» и обещала оспорить его в Верховном суде Южной Кореи.
Антимонопольные расследования велись в отношении производителя не только в Южной Корее, но также в США, Европе и Китае.
Так, в прошлом году Qualcomm была оштрафована в Пекине на 975 миллионов долларов.