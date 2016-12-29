В Южной Корее наложили рекордный антимонопольный штраф

[Син Ён Сон, глава Антимонопольной комиссии]:

«Мы решили предпринять в отношении Qualcomm корректирующие меры за корыстное использование монополии».

Самый большой антимонопольный штраф в истории Южной Кореи. Qualcomm, американский производитель чипсетов, должен будет заплатить 854 миллиона долларов за использование своего доминирующего положения на рынке в корыстных целях.

Как считает Антимонопольный комитет Южной Кореи, Qualcomm установила слишком высокие лицензионные отчисления за использование технологий, защищённых патентами, но при этом относящихся к базовым в отрасли.

В результате производители телефонов были вынуждены платить за слишком широкий набор патентов.

Кроме того, Комитет пришёл к выводу, что компания нарушила антимонопольные правила, частично или полностью отказавшись выдавать стандартные патенты конкурентам, таким как Samsung и Intel.

Qualcomm назвала решение «беспрецедентным» и обещала оспорить его в Верховном суде Южной Кореи.

Антимонопольные расследования велись в отношении производителя не только в Южной Корее, но также в США, Европе и Китае.

Так, в прошлом году Qualcomm была оштрафована в Пекине на 975 миллионов долларов.