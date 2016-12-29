Мадрид ограничивает движение транспорта из-за грязного воздуха

Мадрид последовал примеру Парижа и ограничивает движение автотранспорта, чтобы уменьшить загрязнение воздуха.

[Марта Игерас, заместитель мэра Мадрида]:

«Мы вводим дополнительные меры — ограничение по номерным знакам. Это означает, что в чётные дни могут выезжать только автомобили с чётными и оканчивающимися на ноль номерами. А в нечётные дни – только с нечётными».

Такие меры в испанской столице вводят впервые. Кроме того, нерезидентами временно запретили парковаться в центре города, а по главной кольцевой дороге пока можно ездить только со скоростью не более 70 км/ч вместо 90.

В Мадриде установилась сухая и солнечная погода. Из-за неё в воздухе стало больше оксида азота — ядовитого газа, который может вызывать проблемы с дыханием. Показатель превысил лимит, установленный в Европейским союзе.

[Пас Вальенте, сотрудник мэрии Мадрида]:

«Основная причина — выбросы в транспортном секторе. Они накапливаются, и из-за метеоусловий воздух застаивается».

В Мадриде и окрестностях — почти 4 миллиона автомобилей; это по одному на каждую пару жителей. Плюс к этому — около миллиона грузовиков, фургонов и мотоциклов.

Ограничение движения по номерным знакам будет действовать до тех пор, пока уровень загрязнения воздуха не снизится. Нарушителей ждёт до 90 евро штрафа.