Пожар в трущобах Манилы: тысяча семей лишилась крова

Вот что осталось после масштабного пожара, разразившегося в трущобах филиппинской столицы Манилы. Один человек погиб, трое пострадали. При этом более тысячи семей лишились крова.

Как сообщают власти, пожар начался во вторник ночью и быстро распространился по кварталу. Причиной возгорания стала утечка газа в духовке.

Ущерб от трагедии оценивают, по меньшей мере, в 500 тысяч песо. Это около 10 тысяч долларов.

Погорельцы возвращаются на пепелище в надежде найти хоть какие-то уцелевшие вещи.

[погорелец]:

«Я помогаю соседям собирать остатки стройматериалов, и жду, что завтра кто-то поможет и мне. Наш дом был вон там. Хочу помочь всем, чем могу».

А Маритес говорит, что ей, возможно, придётся встречать Новый год на обочине дороги с её четырьмя детьми.

[погорелица]:

«Я прошу помощи для меня и моих соседей. Надеюсь, кто-то сможет нам помочь».

Помочь обещают местные власти. По их словам, погорельцев разместят в эвакуационном центре и предоставят им помощь.

В манильских трущобах пожары происходят часто. Дома здесь сделаны из легких материалов и вспыхивают мгновенно. Причем, как правило, причиной возгорания становится неисправная электропроводка, протянутая кустарными способами.