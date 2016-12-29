На Таймс-сквер кромсают плохие воспоминания 2016 года

На Таймс-сквер в сердце Нью-Йорка выстроилась длинная очередь. Люди спешат попрощаться с плохими воспоминаниями 2016 года. Их они пишут на листках бумаги, после чего публично бросают в гигантские измельчители. К листам прилагают различные вещи, ассоциирующиеся с негативом, например, фотографии и чеки. Некоторые прибегают к помощи молотка.

[прохожий]:

«Мы покромсаем всё плохое из 2016 года. Надеюсь 2017-й будет лучше, мы станем более сплочёнными».

История Арлин – одна из самых впечатляющих. Женщина выбрасывает свой парик. Она справилась с раком груди.

[Арлин Робертс, участница акции]:

«Когда я носила парик, и кто-то смотрел на мои волосы, я боялась, что они заметят. <…> Для меня это последнее напоминание о раке».

Для многих болезненная тема уходящего года – выборы президента США.

[прохожая]:

«Я мечтаю о другом президенте и о том, чтобы не было «брексита». Мы же можем помечтать». [туристка из Канады]:

«Я говорю «прощай» выборам президента 2016 года. Никогда не видела ничего подобного. Я из Канады. Говорю «прощай» и надеюсь перевернуть эту страницу».

Мероприятие проходит на Таймс-сквер уже в десятый раз. Идею почерпнули из латиноамериканской традиции сжигать чучела с предметами, символизирующими горести уходящего года.