В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводом

Канадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году, когда ему было около полутора лет. Семейная пара жила в Китае. После развода китайская семья мужа забрала ребёнка и не позволяет с ним видеться.

[Дай Сяолэй, жительница Пекина]:

«В последний раз я видела моего сына в конце этой улицы. Это как крепость, сложно попасть внутрь, сложно выйти. Моего сына держали там 2,5 года. Совсем недавно, они вероятно переехали в квартиру, чтобы я не смогла его найти».

Во время бракоразводного процесса женщина пыталась добиться родительских прав. Однако судья постановил, что для физического и психологического здоровья ребёнка ему лучше будет остаться с отцом.

Для Китая этот случай не единичный. Суды в стране обычно предоставляют родительские права тому из супругов, у кого ребёнок живёт на момент слушаний. Суть в том, чтобы не нарушать привычной жизни детей.

Однако такое положение дел толкает многих родителей на похищение собственных детей, чтобы те оказались у них до начала бракоразводного процесса.

Мэгги Чэнь рассказывает подобную историю. Её сына похитили незадолго до развода. Теперь она не может с ним увидеться. Вспоминает, что в квартиру ворвалась группа мужчин.

[Мэгги Чэнь, жительница Пекина]:

«Я хотела встать, но они толкнули меня на кровать и не давали шевельнуться. Я хотела позвонить в полицию, но они забрали телефон. Ребёнок был в одной пижаме, но один из них схватил его и унёс посреди зимы. Мой ребёнок плакал и звал меня, но им было всё равно».

Официальной статистики нет, но, по некоторым данным, детей похищают в 60% случаев развода.

Пекинский адвокат Ли Ин говорит: проблема в том, что суды не вникают в суть дела.

[Ли Ин, адвокат]:

«Почему сегодня так много похищений? Наверное, потому что судьи не разбираются, как ребёнок попал к одному из родителей. Вероятно, они думают, что оба родителя любят ребёнка, это главная причина похищения. Если не любишь ребёнка, то и не будешь его похищать. Многие судьи так думают. Но они не думают о том, что сам процесс похищения – большая травма для ребёнка».

Впрочем, есть надежда, что ситуация изменится. В марте было принято новое законодательство в отношении домашнего насилия. Согласно нему, случаи похищения детей или запрета одному из родителей видеться с ребёнком могут быть признаны формой насилия.

Число разводов в Китае с 2002 года возросло более чем в три раза.