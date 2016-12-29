Мигрантов, которые добровольно покинули Германию, стало больше

Около 55 тысяч мигрантов добровольно покинули Германию в этом году. Это люди, которым либо уже отказали, либо скорее всего отказали бы в предоставлении статуса беженца. Такое число — на 20 тысяч больше, чем в 2015.

Правительство тендценцию приветствует.

[Харольд Найманнс, представитель Министерства внутренних дел]:«Очевидно, что увеличение с 35 тысяч до 54 тысяч в этом году – значительное. Мы это приветствуем. К нам прибывает больше мигрантов, соответственно, появляется больше тех, кому отказали в убежище. Всегда лучше, если люди покидают страну добровольно вместо того, чтобы их депортировали».

Германия открыла свои границы для мигрантов в прошлом году. После этого в страну прибыло более миллиона соискателей убежища.

Однако в последние месяцы власти ужесточили миграционную политику, поскольку в обществе стало нарастать недовольство в отношении огромного числа беженцев.

Те, кто покидает страну добровольно, получают правительственную поддержку в размере 3000 евро. Предполагается, что эти деньги должны быть использованы для поиска работы дома.

Число депортированных в этом году тоже возросло. Почти 24 тысячи мигрантов были отправлены домой с января по ноябрь. Для сравнения, за весь прошлый год Германия депортировала лишь 21 тысячу мигрантов.

Тем временем, в немецком городе Кёльн Новый год будут встречать при повышенных мерах безопасности. Власти решили огородить место гуляний в связи с недавней атакой в Берлине, а также чтобы не допустить нападок на женщин со стороны мигрантов — подобных тем, которые случились в Кёльне во время прошлогодних новогодних торжеств.

[Юрген Матис, глава полиции Кёльна]:

«Мы установим несколько машин, включая 10 грузовиков и водомёт, а также 34 бетонных ограждения, чтобы машины и грузовики не смогли въехать в самые уязвимые районы с точки зрения безопасности».

24-летний тунисец Анис Амри, как предполагается, направил грузовик в толпу отдыхающих на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. Погибло 12 человек, 48 были ранены.

23 декабря Амри застрелили итальянские полицейские в ходе обычной проверки, поскольку тот направил на стражей порядка пистолет.

[Юрген Матис, глава полиции Кёльна]:

«Мы сфокусируемся на охране людей, которые хотят мирного празднования. Мы будем постоянно вмешиваться в случае возникновения опасных ситуаций».

Глава полиции также добавил, что в этом году в местах празднований впервые будет вестись видеонаблюдение.

Напомним, в прошлом году около двух десятков мигрантов устроили беспорядки во время празднования Нового года в Кёльне. Они, в основном, словесно нападали на отдыхающих. После празднований более 120 местных жительниц сообщили о том, что их либо ограбили, либо в их адрес звучали угрозы.