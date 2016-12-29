Катание на ездовых собаках набирает популярность в Монголии

Упряжка ездовых собак рассекает морозные просторы Монголии. Такая забава в этой восточноазиатской стране всё более популярна.

Издревле для передвижений кочевники-монголы использовали лошадей. Однако 7 лет назад семейная чета из Улан-Батора решила организовать этот собачий бизнес.

[Тувшинджаргал Хурелсух, владелец собак]

«Я посмотрел фильм «Белый плен». Он вдохновил меня начать тренировать моих собак в качестве ездовых».

Продвигать стартап помогли соцсети.

[Энхмаа Билигт, владелица собак]

«Постепенно к нам стали приходить друзья, потом — друзья друзей. А когда мы создали страницу на Facebook, к нам добавилось еще больше людей. Шесть лет назад к нам стали приходить иностранные туристы».

Один из них — Ли Джонс, преподаватель в Британской школе Улан-Батора. На катание в собачей упряжке взял маленькую дочь.

[Ли Джонс, преподаватель в Британской школе]:

«Организовал эту поездку один из моих коллег. Незабываемые впечатления. Вот почему мы приехали. Нам хотелось таких вот приключений. Мы с дочерью Элоизой пришли сюда впервые. Правда, я постоянно за неё боялся».

Заезд проходит вдоль реки Туул в часе езды от столицы Улан-Батора. До его начала работники обходят местность, чтобы убедиться в прочности льда.

Такое весёлое приключение действительно таит в себе немало опасностей. Особенно, если упряжки едут слишком близко друг к другу.

[Болд Пуревделгер, наездник на собачей упряжке]:

«Сначала начинают бежать собаки. Затем мы должны выстроиться в одну линию. Если две повозки сравняются друг с другом, собаки из разных семей могут начать кусать друг друга».

Городских жителей такое катание с непривычки обескураживает.

[туристка]:

«Сначала они меня испугали, но в процессе стало лучше. Правда, я всё равно полностью не смогла отпустить это тревожное чувство. Но когда увидела финишную черту, я совсем перестала беспокоиться и испытала удивительные ощущения. Вместо страха начался прилив адреналина. Было очень велело».

Стоит такая поездка от 22 до 35 долларов.