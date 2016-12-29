Американка собрала коллекцию из 1400 вертепов

Дом этой жительницы американского городка Гилфорд в штате Вермонт стал местной достопримечательностью. Ширли Сквайр собрала в нём около 1400 вертепов – сценок Рождества Христова.

[Ширли Сквайр, коллекционер вертепов]:

«Я начала коллекционировать в 1994-м».

Вертепы занимают весь дом, включая спальню и гараж.

Чтобы расставить все 1400 сценок к рождественскому периоду, энтузиастке требуется около трёх месяцев. Работы немало.

[Ширли Сквайр, коллекционер вертепов]:

«Выставив часть, я задумываюсь – ох, как их много, стоит ли оно того? Но потом вспоминаю, что это приносит людям радость».

Двери своего дома Ширли открыла для экскурсий.

[Ширли Сквайр, коллекционер вертепов]:

«Некоторые посетители проводят здесь по 2,5 часа, а потом возвращаются снова в том же году. Я вижу их лица. Их переполняет радость. Это говорит нам о том, кто самый важный в нашей жизни: Иисус».

Здесь фигурки из 55 стран мира. Но Ширли признается: её любимые – итальянские.